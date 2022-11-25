Назван заменивший советскую «Оку» ракетный комплекс

Генерал-лейтенант Матвеевский сообщил, что «Искандер» взял на себя функции комплекса «Ока»

Функционал советских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Ока», которые ликвидировали в СССР, взял на себя российский ОТРК «Искандер». Военные не намерены возрождать «Оку». Об этом ТАСС сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Нет. Поскольку весь функционал "Оки" взял на себя "Искандер"», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии планов по возрождению «Оки» на новом техническом и технологическом уровне.

Отмечается, что ОТРК «Ока» стал первым в мире комплексом, способным преодолевать противоракетную оборону противника. ОТРК на плавающем шасси получил твердотопливную ракету 9К714 с дальностью стрельбы до 400 километров. «Оку» приняли на вооружение в 1983 году. ОТРК не подпадал под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако советские комплексы ликвидировали в рамках соглашения. Также ОТРК «Ока» эксплуатировали в ГДР, Болгарии и Чехословакии.

В сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков назвал ОТРК «Искандер-М», который способен применять баллистические и крылатые ракеты с одной установки, лучшим в своем классе.

В августе в «Ростехе» сообщили, что ракета ОТРК «Искандер-М» работает со снайперской точностью. Она несет боевую часть, которая позволяет уничтожить укрепление или военный корабль.