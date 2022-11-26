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20:40, 26 ноября 2022Спорт

Левандовски прокомментировал свой первый гол на ЧМ в 34 года

34-летний Левандовски заявил, что гол в матче ЧМ с Саудовской Аравией — его детская мечта

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски прокомментировал свой первый гол на чемпионате мира в 34 года. Его слова приводит Sport.pl.

«Детские мечты были исполнены. Я понимаю, что это, возможно, мой последний чемпионат мира», — заявил форвард. Он добавил, что был рад сделать голевой пас Петру Зелиньски, однако забитый мяч для него ценнее.

Ранее в субботу, 26 ноября, сборная Польши со счетом 2:0 обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура ЧМ в Катаре. Левандовски отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он набрал первые очки за все время участия в чемпионатах мира. 22 ноября форвард не смог реализовать пенальти в матче Польши против Мексики. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Левандовски принял участие в двух чемпионатах мира — в 2018 и в 2022 году. Он является лучшим бомбардиром сборной Польши. На его счету 77 голов за команду на различных турнирах.

Ксения Курашкина
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