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18:07, 26 ноября 2022Спорт

Польша победила Саудовскую Аравию на чемпионате мира-2022

Сборная Польши со счетом 2:0 победила Саудовскую Аравию на ЧМ-2022

Фото: Issei Kato / Reuters

Сборная Польши по футболу обыграла команду Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе C завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились полузащитник Петр Зелиньски и форвард Роберт Левандовский. Для 34-летнего Левандовского это первый гол за все время участия в чемпионатах мира. В добавленное к первому тайму время арбитры назначили пенальти в ворота поляков, однако хавбек сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари не реализовал его.

22 ноября Саудовская Аравия одержала победу над Аргентиной со счетом 2:1. Для команды эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году. Польша в этот же день сыграла вничью 0:0 в Мексикой.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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