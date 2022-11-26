Принц Саудовской Аравии сделал футболистам дорогие подарки за матч с Аргентиной

Принц Саудовской Аравии подарил футболистам машины Rolls Royce за победу над Аргентиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил футболистам сборной страны по автомобилю Rolls Royce Phantom после того, как они одержали победу над национальной командой Аргентины в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Indonesia Posts English.

По информации источника, дорогие подарки игроки получат в качестве премии за победу. Отмечается, что стоимость одного автомобиля составляет от 460 до 550 тысяч долларов.

22 ноября сборная Саудовской Аравии одержала победу над Аргентиной со счетом 2:1. Для команды эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году. В честь успеха футболистов в Саудовской Аравии был устроен выходной.

После первого тура Саудовская Аравия возглавляет группу С. Во втором матче команда встретится с Польшей. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.