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10:51, 26 ноября 2022Спорт

Принц Саудовской Аравии сделал футболистам дорогие подарки за матч с Аргентиной

Принц Саудовской Аравии подарил футболистам машины Rolls Royce за победу над Аргентиной

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил футболистам сборной страны по автомобилю Rolls Royce Phantom после того, как они одержали победу над национальной командой Аргентины в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Indonesia Posts English.

По информации источника, дорогие подарки игроки получат в качестве премии за победу. Отмечается, что стоимость одного автомобиля составляет от 460 до 550 тысяч долларов.

22 ноября сборная Саудовской Аравии одержала победу над Аргентиной со счетом 2:1. Для команды эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году. В честь успеха футболистов в Саудовской Аравии был устроен выходной.

После первого тура Саудовская Аравия возглавляет группу С. Во втором матче команда встретится с Польшей. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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