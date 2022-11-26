Принц Саудовской Аравии сделал футболистам дорогие подарки за матч с Аргентиной
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил футболистам сборной страны по автомобилю Rolls Royce Phantom после того, как они одержали победу над национальной командой Аргентины в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Indonesia Posts English.
По информации источника, дорогие подарки игроки получат в качестве премии за победу. Отмечается, что стоимость одного автомобиля составляет от 460 до 550 тысяч долларов.
22 ноября сборная Саудовской Аравии одержала победу над Аргентиной со счетом 2:1. Для команды эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году. В честь успеха футболистов в Саудовской Аравии был устроен выходной.
После первого тура Саудовская Аравия возглавляет группу С. Во втором матче команда встретится с Польшей. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.