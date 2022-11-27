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17:30, 27 ноября 2022Спорт

Лучшему бойцу UFC дали совет перед поединком с Махачевым

Дариуш посоветовал Александру Волкановски работать ногами в поединке с Исламом Махачевым
Александр Волкановски

Александр Волкановски. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бенеил Дариуш дал совет австралийцу Александру Волкановски перед поединком с россиянином Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит MMA News.

«Если ты собираешься готовиться к этому, будь готов к тайскому клинчу, держи правильно голову, работай ногами. Делай все, чтобы он не смог свалить тебя на землю», — заявил американец. Дариуш отметил, что ударный стиль Волкановски отлично подходит для этого боя.

13 ноября стало известно, что Махачев проведет поединок с Волкановски, который является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Бой в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации.

Всего Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых одержал 12 побед. Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Дарья Коршунова
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