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12:52, 27 ноября 2022Спорт

Английские фанаты нарушили запрет ФИФА на чемпионате мира в Катаре

Английские фанаты нарушили запрет ФИФА на чемпионате мира-2022, надев костюмы крестоносцев

Фото: Paul Childs / Reuters

Английские болельщики нарушили запрет Международной федерации футбола (ФИФА) об атрибутике на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, несколько фанатов прошли на стадион «Эль-Байт» в Эль-Хауре в костюмах крестоносцев на матч второго тура группового этапа чемпионата мира со сборной США. Они были одеты в кольчуги и плащи с красным крестом на груди. Отмечается, что охрана пропустила их на арену.

25 ноября газета The Times сообщила, что ФИФА запретила болельщикам наряжаться крестоносцами на чемпионате мира в Катаре. В организации заявили, что в арабском контексте подобная атрибутика может быть оскорбительна по отношению к мусульманам.

После двух матчей группового этапа чемпионата мира-2022 Англия лидирует в группе В, набрав четыре очка. В последнем матче, который пройдет 29 ноября, команде предстоит сыграть с Уэльсом.

Анастасия Борисова
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