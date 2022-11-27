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13:00, 27 ноября 2022Забота о себе

Психиатр перечислила причины бессонницы

Психиатр Николаева назвала избыток в рационе сладкого и мучного причиной бессонницы

Фото: Mert Kahveci / Unsplash

К бессоннице может привести излишнее количество сладкого и мучного в диете. Такие причины перечислила психиатр Елена Николаева в беседе с News.ru.

Проблемы со сном могут спровоцировать избыток в рационе рафинированных продуктов: сахара, риса, муки. Такая пища приводит к увеличенному количеству инсулина, что в результате цепочки процессов выбрасывает в кровь кортизол и адреналин, которые и препятствуют засыпанию.

По мнению специалиста, оптимальным вариантом в случае инсомнии будет отказаться или существенно сократить потребление пирожков и булочек. Лучше всего добавить в рацион салаты, овощи, фрукты и цельные злаки.

Однако Николаева также заметила, что бессонница — это не просто «не хочу спать», а полноценное расстройство, при котором 20-24 часа не получается уснуть. При таких симптомах следует обратиться к врачу, поскольку бдительность и концентрация внимания снижаются, такой человек может вести себя как пьяный, плохо ориентироваться в пространстве или водить машину.

В октябре 2022 года врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, как справиться с бессонницей на фоне стресса.

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Елена Апазиди
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