Эрдоган высказался о нормализации отношений с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время. Его слова приводит агентство Anadolu.
Турецкий лидер привел в пример то, как Анкара смогла восстановить диалог с Каиром.
«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», — считает Эрдоган.
20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в результате воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов.
Ранее турецкие власти отказались просить какого-либо разрешения союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Тем не менее пресс-секретарь турецкого президента отметил, что правительство готово обсуждать с союзниками свои действия на севере Сирии и Ирака.