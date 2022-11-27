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21:51, 27 ноября 2022Мир

Эрдоган высказался о нормализации отношений с Сирией

Президент Турции Эрдоган заявил, что допускает скорую нормализацию отношений с Сирией

Фото: Mast Irham / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время. Его слова приводит агентство Anadolu.

Турецкий лидер привел в пример то, как Анкара смогла восстановить диалог с Каиром.

«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией​​​. В политике не бывает обид», — считает Эрдоган.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в результате воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов.

Ранее турецкие власти отказались просить какого-либо разрешения союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Тем не менее пресс-секретарь турецкого президента отметил, что правительство готово обсуждать с союзниками свои действия на севере Сирии и Ирака.

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Марина Совина
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