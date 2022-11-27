Установившая антирекорд сборная Коста-Рики одержала первую победу на ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики победила Японию со счетом 1:0 в матче ЧМ-2022, забил Фуллер

Сборная Коста-Рики одержала победу над национальной командой Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил защитник Кейшер Фуллер.

В первом матче сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от Испании со счетом 0:7. Команда установила антирекорд чемпионатов мира, не нанеся ни одного удара по воротам. Такое случилось второй раз в истории.

После двух матчей в группе Е сборные Японии и Коста-Рики набрали по три очка, занимая второе и третье место соотвественно. Свой матч еще не сыграли команды Германии и Испании. Он пройдет 27 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.

