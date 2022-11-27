В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
Желтый уровень террористической опасности на территории города будет действовать с 18:00 27 ноября 2022 года до 18:00 12 декабря.
Отмечается, что решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.
В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.
Режим высокой террористической опасности в Севастополе ввели 1 августа — тогда губернатор города Михаил Развожаев заявил, что сейчас Севастополь является прифронтовым городом. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.