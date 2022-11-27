Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:01, 27 ноября 2022Россия

В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности

Власти Севастополя продлили высокий уровень террористической опасности до 12 декабря

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Желтый уровень террористической опасности на территории города будет действовать с 18:00 27 ноября 2022 года до 18:00 12 декабря.

Отмечается, что решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.

В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.

Режим высокой террористической опасности в Севастополе ввели 1 августа — тогда губернатор города Михаил Развожаев заявил, что сейчас Севастополь является прифронтовым городом. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
В США заявили о более ответственном выделении помощи Украине
Кинолог перечислила вредные советы по воспитанию собак
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В США раскрыли неприятную для Вашингтона правду о его роли на Украине
Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев
В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
Эрдоган высказался о нормализации отношений с Сирией
Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ
Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Латвии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.