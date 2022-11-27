Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
0:1
2-й тайм
live
Коста-Рика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Зенит
Сегодня
16:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Бельгия
Сегодня
16:00 (Мск)
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
19:00 (Мск)
Канада
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
13:55, 27 ноября 2022Спорт

Тренер сборной Аргентины оценил игру Месси в первом победном матче команды на ЧМ

Тренер сборной Аргентины заявил, что мексиканцы насладились голом Месси в матче ЧМ-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего Лионеля Месси в первом победном матче команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Record.

Тренер назвал Месси лучшим в мире футболистом. По его мнению, именно он решил исход встречи с Мексикой. «За ним стоит команда, которая поддерживает его. Думаю, что даже мексиканские болельщики наслаждаются им, несмотря на то, что он им забил», — заявил Скалони.

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

После двух матчей Аргентина занимает второе место в группе С, набрав три очка. В последнем туре команде предстоит встретиться с Польшей, имеющей в активе четыре очка.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили до 100 наемников «Иностранного легиона» в ДНР
Лукашенко назвал США ответственными за отсутствие переговоров РФ и Украины
Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ на краснолиманском направлении
Российская армия отбила атаку ВСУ в ЛНР
Российские ПВО перехватили управляемый снаряд Excalibur в Сумской области
Российские войска уничтожили склад снарядов для HIMARS в районе Днепропетровска
Российские военные отразили контратаки ВСУ на донецком направлении
Мясников назвал возможные причины ночных кошмаров
Захарова ответила на слова латвийского депутата о русской нации
В Японии уровень недоверия к правительству Кисиды превысил 50 процентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.