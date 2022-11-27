Тренер сборной Аргентины оценил игру Месси в первом победном матче команды на ЧМ

Тренер сборной Аргентины заявил, что мексиканцы насладились голом Месси в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего Лионеля Месси в первом победном матче команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Record.

Тренер назвал Месси лучшим в мире футболистом. По его мнению, именно он решил исход встречи с Мексикой. «За ним стоит команда, которая поддерживает его. Думаю, что даже мексиканские болельщики наслаждаются им, несмотря на то, что он им забил», — заявил Скалони.

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

После двух матчей Аргентина занимает второе место в группе С, набрав три очка. В последнем туре команде предстоит встретиться с Польшей, имеющей в активе четыре очка.