Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически

Парикмахер Андрей Матицкий: скрыть крупный нос мужчинам поможет стрижка с пробором

Российский парикмахер Андрей Матицкий назвал мужчинам способ скрыть крупный нос с помощью прически. Комментарий эксперта приводит издание «Омск здесь».

По словам специалиста, визуально скорректировать данную особенность внешности поможет «сайд-парт» — стрижка с пробором. При этом последний должен находиться посередине фронтально-теменной зоны головы. Кроме того, при залысинах на лобных впадинах барбер порекомендовал стрижку «кроп», а при потере прядей в области макушки — зачесывание волос в нужном направлении, например, назад.

В то же время Матицкий рассказал об удачной укладке для тех, кто хочет спрятать уши. «С особенностью торчащих ушей важно правильное построение формы стрижки. Это может быть средняя или больше средней длины прическа с объемом на висках, либо кроткая с треугольной формой», — отметил он.

Ранее в ноябре стилистка Линн Чемберс и автор трендов Бренда Ли Интиньяно из производящей продукцию для волос британской компании Cliphair назвали визуально омолаживающие лицо стрижки. Для того чтобы улучшить внешний вид, специалистки посоветовали добавлять объем прядям с помощью коротких причесок.