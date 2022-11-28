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20:34, 28 ноября 2022Ценности

Блогерша отказалась от мытья головы на неделю и показала результат

Блогерша Шарлин не мыла голову семь дней и показала подписчикам неопрятную прическу

Кадр: @charleeene27

Блогерша Шарлин (фамилия неизвестна) не мыла голову неделю и показала подписчикам результат. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом charleeene27 призналась, что отказ от процедуры должен улучшить состояние ее волос, а также позволит меньше заботиться об их внешнем виде. В своем ролике юзерша показала, как выглядят ее пряди на седьмой день без ухода. На кадрах видно, что волосы героини публикации загрязнились и приобрели неопрятный вид.

Кроме того, девушка раскрыла способ, который, по ее мнению, сохраняет здоровье тонких прядей. В начале она нанесла на волосы увлажняющую сыворотку, которая стимулирует их рост, а затем собрала в «конский хвост», зафиксировав его резинкой. «На данный момент я нанесла уходовое средство, поэтому единственный вариант выглядеть презентабельно — это убрать их назад», — объяснила блогерша.

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Видео стало вирусным, набрав почти полмиллиона просмотров. Пользователи сети не оценили внешний вид Шарлин, о чем принялись писать в комментариях. «Зачем выходить из дома с такими волосами?», «Голову все-таки стоит помыть», «Надеюсь, девушка все-таки помоется после проделанной процедуры», — написали они.

Ранее в ноябре стилистка и блогерша Одри Виктория показала простой способ правильного мытья головы. Пользовательница сети рассказала, что перед мытьем головы нужно намочить волосы водой, на всю их длину нанести кондиционер, включая корни и концы, и выдержать десять минут. Затем промыть шампунем только корни, массируя при этом кожу головы, после чего обработать кондиционером концы волос и смыть его через две минуты.

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Екатерина Ештокина
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