Немецкий тренер заявил о проблемах с мотивацией лыжников на турнирах без россиян

Маркус Крамер посчитал отстранение россиян проблемой для мотивации лыжников в Европе

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер заявил, что отстранение россиян — большая проблема для мотивации спортсменов в Европе. Его слова приводит Iltalehti.

«Ситуация сумасшедшая. Спорту нужны русские», — посчитал специалист. В то же время он выразил сомнение в том, что российские лыжники были бы в безопасности на международных турнирах.

Крамер также высказался об интересе болельщиков к трансляциям в условиях отстранения сборной России. «В Руке в мужском спринте лидировали четыре норвежца. Никто в Европе не заинтересован в подобном. Там просто выключают телевизор во время гонки», — добавил он.

22 сентября в Международной федерацией лыжного спорта (FIS) намекнули на возможное возвращение на турниры россиян. Генеральный секретарь организации Мишель Вион заявил, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.