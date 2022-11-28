Блогерша с пирсингом по всему лицу ответила хейтерам на критику в сети

Блогерша с пирсингом по всему лицу ответила на критику в сети словами «это не для вас»

Блогерша с пирсингом по всему лицу ответила хейтерам, которые раскритиковали ее в сети из-за внешнего вида. Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике инфлюэнсерша с никнеймом @goddess.bunnyy продемонстрировала свою внешность до и после преображения. На первом видео блогерша позировала на камеру с бордовыми волосами и ярким макияжем. При этом на кадрах видно, что у нее есть несколько проколов в щеке, бровях и вокруг губ.

Во втором видеоролике девушка предстала перед зрителями с большим количеством украшений в носу, щеках, на лбу и губах. Кроме того, ее пряди приобрели светлый оттенок. «Многие люди негативно высказываются по поводу моего внешнего вида, но должна сказать: я делаю это не для вас», — объяснила она в публикации.

Видео стало вирусным и набрало более 25 тысяч просмотров. Подписчики неоднозначно отреагировали на образ девушки, о чем принялись писать в комментариях. «Все-таки раньше было лучше», «Грустно, что ты такая красивая, а этот пирсинг все испортил. Извини, но это ужасно», «Вы выглядите потрясающе! И все ваши проколы смотрятся круто!» — поспорили они.

Ранее в ноябре тату-модель Орилан (фамилия неизвестна) из Техаса с рисунками по всему телу показала старые фото с «чистым» лицом. Американка предстала на фото с волосами цвета блонд и со светлой кожей вместо окрашенных черным пигментом белков глаз и пирсинга в носу. Зрители оценили ее трансформацию в комментариях.