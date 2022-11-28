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11:15, 28 ноября 2022Ценности

Девушка рассказала о жизни с волосами длиннее своего тела

Полячка Каролина Чайковска рассказала об уходе за волосами длиной 1,7 метра

Фото: @karolinaczajkows

Полячка Каролина Чайковска отрастила почти двухметровые волосы и рассказала об особенностях жизни с подобной прической. Ее историю приводит Metro.

Ныне 30-летняя жительница Иновроцлава, которая занимается интернет-торговлей, начала отращивать волосы в детстве, однако в подростковом возрасте решила подстричься на 30 сантиметров. Этот поступок огорчил родных девушки, и с тех пор она приходит в парикмахерскую только для того, чтобы подровнять кончики прядей.

В настоящее время волосы длиннее тела героини материала: они достигают 1,7 метра при ее росте в 1,5 метра. В интервью изданию Чайковска отметила, что такая прическа требует значительных затрат на уход.

«На ночь я всегда заплетаю косу. Мытье головы зависит от того, сколько у меня времени. Иногда я использую маску, шампунь и кондиционер, а иногда — просто шампунь и бальзам. Опять же, если есть время, я даю им высохнуть естественным образом, а если нет — сушу холодным воздухом или воздухом средней температуры», — поведала она.

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Полячка пожаловалась, что часто наступает на свои локоны, а ее друзья — садятся на них. «Больнее всего было, когда я случайно наехала на них креслом на колесиках в офисе», — поделилась она и добавила, что старается носить волосы в пучке.

В заключение Чайковска заявила, что любит свои волосы и не планирует от них избавляться, несмотря на противоречивые комментарии окружающих.

Ранее в ноябре украинская модель Алена Кравченко с двухметровой длиной волос показала фотографии дочерей с аналогичными прическами. Жительница Одессы рассказала, что ее 10-летние двойняшки Валерия и Мирослава стараются подражать матери и с детства отращивают волосы. Таким образом, длина прядей Валерии в настоящий момент составляет 1,2 метра при росте 1,5 метра, а Мирославы — 1 метр при росте 1,4 метра.

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Карина Черных
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