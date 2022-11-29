Названо точное время начала Великой Отечественной войны

Глава Росархива Артизов сообщил, что Великая Отечественная война началась в 03:15 утра

Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем принято считать в отечественной историографии, — в 03:15 утра. Точное время назвал руководитель Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов на открытии историко-документальной выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942», передает ТАСС.

«Ради того, чтобы устанавливать историческую правду, делаются такие выставки. Война началась — всегда в советской историографии [указывалось] — в четыре часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3 часа 15 минут началась бомбежка советских городов — на самом деле она [война] началась на 45 минут раньше», — сказал он.

Выставка, посвященная первому периоду Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Выставочном зале федеральных архивов. В экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных и ведомственных архивов, а также архивов Белоруссии. В частности, на выставке впервые представлены документы советского стратегического военного планирования.

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