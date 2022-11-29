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09:58, 29 ноября 2022Ценности

Balenciaga сделала официальное заявление о рекламе с детьми и БДСМ-атрибутикой

Balenciaga взяла на себя ответственность за применение БДСМ-атрибутики в рекламе с детьми

Фото: Thomas Peter / Reuters

Французский модный дом Balenciaga официально извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой. Соответствующее заявление появилось в Instagram-аккаунте бренда (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Согласно публикации, марка взяла на себя ответственность за неуместное применение упомянутых вещей, в том числе сумки в виде мишки, украшенного кожаными ремнями, цепями и сетчатой майкой. По словам представителей Balenciaga, они были предоставлены сторонними лицами и взяты со съемочной площадки телесериала. При этом они признали, что не уделили достаточное внимание концепции данной съемки.

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Вдобавок бренд пообещал пересмотреть работу над будущими проектами, а также дал гарантии, что подобные ситуации больше не возникнут. В то же время компания отметила, что начнет сотрудничать с организациями, помогающие освещать проблемы по защите детей.

Ранее сообщалось, что рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французского модного дома Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети. Пользовательница с никнеймом Slarty Bartfast разместила на своей странице два изображения с сайта бренда. На фото позировали дошкольники, которые держали в руках мягкие игрушки, одетые в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи.

В свою очередь издание Daily Mail привело одно из первых извинений Balenciaga. «Мы искренне приносим извинения за любое оскорбление, которое могла нанести наша праздничная кампания. Наши сумки с плюшевыми медведями не должны были демонстрироваться вместе с детьми», — говорится в заявлении марки.

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Мария Винар
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