В России перенесли запуск спутников «Экспресс»

«Космическая связь»: запуск спутников «Экспресс» перенесли на один-два года

Запуск нескольких спутников российской космической группировки «Экспресс» перенесли на один-два года. Об этом со ссылкой на презентацию генерального директора «Космической связи» Алексея Волина сообщает ТАСС.

В ходе заседания круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике руководитель заявил, что до 2030 года «из 12 аппаратов 7 наших космических аппаратов будут нуждаться в замене, потому что они отработают срок активного существования». «У нас проблема заключается в том, что мы достаточно кучно запускали спутники, но они так же кучно начнут выходить из строя», — сказал Волин.

В презентации, представленной гендиректором, указано, что запуск «Экспресс-АМУ6» состоится в 2029-м вместо 2027-го, а «Экспресс-36», «Экспресс-АМУ8», «Экспресс-АТ3» и «Экспресс-АТ4» — в 2030-м вместо 2029-го.

В октябре Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера», получивший название «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту.