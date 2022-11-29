В Иране освободили более 700 заключенных в честь победы на ЧМ

ISNA: в Иране освободили более 700 заключенных в честь победы над Уэльсом на ЧМ в Катаре

Власти Ирана освободили 709 заключенных в связи с победой национальной сборной над командой Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«После вселяющей гордость победы нашей сборной глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, поздравив народ Ирана, издал специальный приказ об освобождении 709 заключенных в 12 провинциях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ Мохсени-Эджеи об амнистии также распространяется на осужденных за участие в протестах в Иране, кроме тех случаев, когда приговор был вынесен за нападение на правоохранителей, поджог или сожжение Корана.

25 ноября команда Ирана победила Уэльс со счетом 2:0 в матче группового этапа турнира. Это была первая победа национальной сборной Ирана над европейской командой в рамках мирового первенства.

29 ноября в 22:00 (мск) сборная Ирана сыграет с командой США. Ранее сообщалось, что власти Ирана перед матчем с американской сборной начали угрожать родственникам иранских футболистов.

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба. Протестующих поддержали многие публичные личности Ирана.