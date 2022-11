Врач назвал упражнения для поддержания формы во время новогодних праздников

Диетолог Майк Бол назвал зимние виды спорта для поддержания формы во время праздников

Зимние игровые виды спорта помогут не набрать вес во время новогодних праздников, считает врач-диетолог Майк Бол. В материале для Eat This, Not That! он назвал наиболее эффективные упражнения для поддержания физической формы на каникулах.

По мнению Бола, похудение в праздники ничем не отличается от похудения в любое другое время года. Он отметил, что в первую очередь важно сформировать верное отношение к этим дням: придерживаться наработанных привычек, не переедать и много двигаться.

В то время как ваш мозг понимает, что в праздники обстоятельства меняются, организм работает как обычно. Важно поддерживать себя в форме в течение всего праздничного сезона, чтобы после вы могли вернуться к привычному образу жизни без сожалений, что за каникулы лишились наработанной ранее физической формы Майк Бол диетолог

Врач посоветовал аэробные нагрузки, такие как ходьба, бег и плавание, особенно эффективно сжигающие калории. «В зимние месяцы может быть сложнее выйти на улицу для длительной пробежки. В качестве альтернативы можно использовать кардиотренажеры, занятия на которых увеличивают частоту сердечных сокращений и помогают проработать мышцы ног», — пояснил он.

Еще один способ провести праздники без вреда для фигуры — круговые силовые тренировки. По словам диетолога, подобные занятия позволяют за короткий промежуток времени получить максимум пользы для мышц. Самое главное — не делать большие перерывы между упражнениями.

Бол порекомендовал разнообразить упражнения, чтобы задействовать различные группы мышц. Например, поочередно делать выпады, подтягивания, отжимания и приседания. Он также обратил внимание на зимние виды спорта, занимаясь которыми можно совмещать приятное с полезным. «Запланируйте прогулки на снегоступах, катание на коньках и лыжах, чтобы сжечь внушительное количество калорий. Это даже не будет похоже на работу, вы просто получите удовольствие!» — заверил специалист.

