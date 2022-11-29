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14:24, 29 ноября 2022Мир

США заявили о планах усилить присутствие НАТО у российских границ

Госсекретарь США Блинкен: НАТО усилит военное присутствие от Черного до Балтийского моря
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

НАТО усилит военное присутствие подразделений от Черного до Балтийского моря. О планах роста присутствия войск Североатлантического альянса у российских границ заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Румынии, сообщает ТАСС.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря», — анонсировал глава Госдепа.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует зиму в качестве оружия в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, альянс доставил теплогенераторы на Украину в связи с ведением действий в холодное время года. «Союзники помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — добавил он.

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Виктория Кондратьева
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