В США раскрыли сумму предоставленной помощи Украине

Блинкен заявил, что НАТО и союзники предоставили Украине помощь на 40 миллиардов долларов

НАТО и союзники предоставили Украине помощи на сумму 40 миллиардов долларов и продолжат оказывать ее. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, поддержка Киева со стороны альянса «останется железной сейчас, на протяжении всей войны и столько, сколько потребуется».

Ранее Блинкен заявил, что НАТО усилит военное присутствие подразделений Североатлантического альянса у российских границ. «Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря», — анонсировал глава Госдепа.

Также Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине. По его словам, таким образом «президент [России Владимир] Путин осознает, что достичь поставленных целей на поле боя невозможно и ему нужно сесть за стол переговоров и добросовестно вести диалог, при котором придется пойти на некоторые серьезные уступки ради долгосрочного мира».