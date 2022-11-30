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14:12, 30 ноября 2022Среда обитания

Во всех городах-миллионниках России упал спрос на новостройки

«Авито Недвижимость»: больше всего спрос на новостройки упал в Казани

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ноябре 2022 года во всех российских городах-миллионниках упад спрос на новостройки. Заметнее всего активность снизилась в Казани — отрицательную динамику оценили в 68 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Городом, где сильно упал спрос на новостройки, также назвали Ростов-на-Дону — с ноября 2021 года интерес к подобным объектам снизился на 57,3 процента. Топ-3 списка замкнула Москва с отрицательной динамикой в 55,8 процента. Ниже в списке расположились Самара и Уфа, где спрос снизился на 53,9 процента и на 53,2 процента соответственно. Почти на 46 процентов интерес к «первичке» снизился в Воронеже и Челябинске.

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Эксперты уточнили, что спрос стал снижаться на фоне роста предложения и запуска акций и специальных предложений от застройщиков. По данным компании, в третью неделю ноября предложение в Москве было почти на 60 процентов больше, чем в аналогичный период 2021-го.

Ранее в федеральной компании «Этажи» выяснили, что в ноябре 2022 года городами-миллионниками с самыми дешевыми новостройками стали Омск, Челябинск и Волгоград — стоимость одного квадратного метра строящегося жилья в них находилась на уровне от 65 до 77 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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