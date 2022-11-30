22-летний колумбийский футболист потерял сознание на тренировке и умер

Колумбийский футболист Андрес Баланта потерял сознание на тренировке и умер в 22 года

Колумбийский полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта умер в 22 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Футболист потерял сознание на тренировке. Его доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось. Причины его смерти не уточняются.

Баланта на протяжении четырех лет играл за колумбийский клуб «Депортиво Кали». В 2022 году он перешел в «Атлетико Тукуман» на правах аренды. За аргентинскую команду хавбек провел семь матчей, совершив одну результативную передачу.

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