Показана стоянка для машин с парковочными местами по 18,5 миллиона рублей

Немецкая компания Klaus Multiparking показала стоянку с местами по 18,5 миллиона рублей

Немецкая компания по производству автоматических систем хранения автомобилей Klaus Multiparking показала парковочное место за 250 тысяч фунтов стерлингов (18,5 миллиона рублей). Соответствующий материал появился на ее официальном сайте.

Упомянутый индивидуальный гараж располагается в Нью-Йорке. Для того чтобы припарковаться, водитель получает доступ к стоянке с помощью смартфона, заезжает в область специальной платформы — «настила» — для транспортировки машины, после чего покидает ее.

Автоматическое устройство спускает транспортное средство на нижние этажи — в зону, где находятся автомобили остальных владельцев. Далее машина отправляется на свое индивидуальное место вместе с платформой. При этом на момент процедуры система находит другой пустой настил в зоне стоянки и возвращает его в гараж.

Отмечается, что Klaus Multiparking также разработала технологию слежения за имуществом владельцев машин. Встроенные по всей территории стоянки камеры сканируют автомобили и проверяют, закрыты ли их двери и багажники.

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