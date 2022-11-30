Капитан сборной Мексики ответил угрожавшему Месси Альваресу

Капитан сборной Мексики Гуардадо назвал чепухой угрозы Альвареса в адрес Лионеля Месси

Капитан сборной Мексики по футболу Андрес Гуардадо ответил угрожавшему в адрес нападающего команды Аргентины Лионеля Месси чемпиону мира по боксу Саулю Альваресу. Его слова приводит Marca.

«Он не знает, что такое раздевалка, и хотел создать конфликт из чего угодно. Человек, который никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет», — заявил футболист, назвав угрозы боксера чепухой. Он объяснил, что Месси бросил его футболку на пол, чтобы ее постирали, обратив внимание на то, что он сделал то же самое.

Ранее Альварес пригрозил Месси избиением за оскорбление Мексики. Его возмутило то, что футболист вытирал пол мексиканской майкой.

26 ноября защитник сборной Аргентины Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки команды во время празднования победы над Мексикой в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. На видео сидящий на скамейке Месси поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев.

После двух матчей Аргентина занимает второе место в группе С, набрав три очка. В последнем туре команде предстоит встретиться с Польшей, имеющей в активе четыре очка.