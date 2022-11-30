Пожар в резервуаре с нефтью в граничащем с Украиной регионе локализован

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о локализации пожара в резервуаре с нефтью

Пожар в Суражском районе Брянской области, начавшийся в резервуаре с нефтью, удалось локализовать. Об этом в Telegram сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Александр Богомаз.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», — написал губернатор. О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром в среду, 30 ноября. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Богомаз заявил, что никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.

Источник телеканала РЕН ТВ предположил, что пожар в резервуаре с нефтью произошел после попадания боеприпаса. По его данным, боеприпас был сброшен с беспилотного летательного аппарата. Предварительно, в результате загорелись два резервуара с дизельным топливом.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.