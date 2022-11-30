Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 30 ноября 2022Россия

Пожар в резервуаре с нефтью в граничащем с Украиной регионе локализован

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о локализации пожара в резервуаре с нефтью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пожар в Суражском районе Брянской области, начавшийся в резервуаре с нефтью, удалось локализовать. Об этом в Telegram сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Александр Богомаз.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», — написал губернатор. О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром в среду, 30 ноября. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Богомаз заявил, что никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.

Источник телеканала РЕН ТВ предположил, что пожар в резервуаре с нефтью произошел после попадания боеприпаса. По его данным, боеприпас был сброшен с беспилотного летательного аппарата. Предварительно, в результате загорелись два резервуара с дизельным топливом.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Совфед одобрил отставку Кудрина
Еврокомиссия оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров
В ЛНР рассказали о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Сватова
Байден повременил с критикой Си из-за протестов в Китае
В России выявили 6088 случаев коронавируса
Эшли Грэм показала отросшие волосы после облысения
Кадыров сообщил об уничтожении украинских диверсантов у Кременной
Российский пятиклассник украл у бабушки самогон и замерз насмерть
Обстановка у H&M в центре Москвы в последний день работы попала на видео
В Совфеде объяснили отсутствие закона о частных военных компаниях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.