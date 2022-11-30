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13:46, 30 ноября 2022Спорт

Тренер Оливейры рассказал о причинах отказа от реванша с Махачевым

Тренер Оливейры Диего Лима заявил, что боец отказался от реванша с Махачевым из-за стресса
Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра. Фото: Belga / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тренер бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Чарльза Оливейры Диего Лима рассказал, что спортсмен отказался от реванша с россиянином Исламом Махачевым из-за эмоционального стресса. Его слова приводит Super Lutas.

«Чарльз — единственный боец, который встречался с пятью лучшими соперниками в течение года. Мы решили, что будет лучше предоставить ему заслуженный отпуск», — пояснил специалист. Он добавил, что Оливейра хочет реванша, однако представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложили провести повторную встречу с Махачевым вскоре после первого поединка, к чему бразилец не был готов.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин выиграл удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев одержал 23 победы (из них 11 подряд) при единственном проигрыше. В активе 33-летнего Оливейры 33 победы при 9 поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
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