Овечкин высказался о своем новом рекорде в НХЛ

Овечкин заявил, что ему всегда приятно обойти Гретцки вне зависимости от достижения

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о том, что побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт организации.

«Всегда приятно обойти Великого вне зависимости от достижения. Это история», — прокомментировал хоккеист новый рекорд. Нападающего признали первой звездой игрового дня в лиге.

Ранее в среду, 30 ноября, Овечкин оформил дубль в матче против «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, россиянин забросил 402-ю и 403-ю шайбы в выездных встречах за карьеру в НХЛ.

Всего на счету Овечкина 793 гола за карьеру в лиге. Он является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только Гретцки, забросившему 894 шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году в составе столичной команды он выиграл Кубок Стэнли.

