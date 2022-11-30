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19:25, 30 ноября 2022Спорт

Семак назвал непонятным наказание для «Спартака» за массовую драку с «Зенитом»

Тренер «Зенита» Семак назвал непонятным удаление Барриоса, а не Промеса за массовую драку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о наказании для игроков московского «Спартака» за массовую драку с командой в матче группового этапа Кубка России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер назвал непонятными решения арбитра встречи. «Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили [полузащитника петербуржцев Вилмара] Барриоса, но не удалили [нападающего москвичей Квинси] Промеса, мне до сих пор непонятно», — заявил он. Семак добавил, что как тренер «Зенита» будет поддерживать свою команду.

27 ноября в конце основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» при счете 0:0 на поле произошла массовая драка. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.

Анастасия Борисова
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