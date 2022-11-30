Губернатор показал кадры разрушений после удара ВСУ по российскому поселку

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после удара ВСУ по поселку Теткино

В сети появились кадры разрушений после очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничному поселку Теткино в Курской области. Соответствующие фотографии опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На кадрах видно одноэтажный жилой дом, у которого горит крыша. Также запечатлена воронка, оставшаяся на земле после попадания снаряда.

По словам Старовойта, власти зафиксировали не менее шести выстрелов со стороны Украины по территории поселка Теткино Глушковского района. Два из них попали в жилой дом.

Губернатор добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. Сейчас экстренные службы занимаются тушением пожара. «Угрозы распространения огня нет. Обязательно окажем жильцам всю необходимую помощь», — заверил Старовойт.

Курский поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, 29 ноября Старовойт сообщил о десяти прилетах по территории населенного пункта. В результате никто не пострадал, однако были повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего часть поселка осталась без света.

28 ноября Старовойт сообщил, что в Курскую область направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной.

Курская область стала одним из восьми регионов, на территории которых президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей этих территорий в случае необходимости могут отселить из опасной зоны.