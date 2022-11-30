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11:57, 30 ноября 2022Россия

Губернатор показал кадры разрушений после удара ВСУ по российскому поселку

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после удара ВСУ по поселку Теткино
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

В сети появились кадры разрушений после очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничному поселку Теткино в Курской области. Соответствующие фотографии опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На кадрах видно одноэтажный жилой дом, у которого горит крыша. Также запечатлена воронка, оставшаяся на земле после попадания снаряда.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

По словам Старовойта, власти зафиксировали не менее шести выстрелов со стороны Украины по территории поселка Теткино Глушковского района. Два из них попали в жилой дом.

Губернатор добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. Сейчас экстренные службы занимаются тушением пожара. «Угрозы распространения огня нет. Обязательно окажем жильцам всю необходимую помощь», — заверил Старовойт.

Курский поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, 29 ноября Старовойт сообщил о десяти прилетах по территории населенного пункта. В результате никто не пострадал, однако были повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего часть поселка осталась без света.

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28 ноября Старовойт сообщил, что в Курскую область направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной.

Курская область стала одним из восьми регионов, на территории которых президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей этих территорий в случае необходимости могут отселить из опасной зоны.

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Константин Лысяков
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