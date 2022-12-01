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09:29, 1 декабря 2022Спорт

Месси ответил на обвинения в оскорблении Мексики на чемпионате мира

Аргентинский форвард Месси заявил, что у него нет неуважительного отношения к Мексике

Фото: Cao Can / Globallookpress.com

Аргентинский форвард Лионель Месии ответил на обвинения в оскорблении Мексики на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит TUDN.

Месси назвал произошедшее в раздевалке недоразумением. «Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка и вещи после игры находятся там. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», — заявил он.

Ранее чемпион мира по боксу Сауль Альварес пригрозил Месси избиением за оскорбление Мексики. Его возмутило то, что футболист вытирал пол мексиканской майкой.

26 ноября защитник сборной Аргентины Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки команды во время празднования победы над Мексикой в матче чемпионата мира. На видео сидящий на скамейке Месси поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф мундиаля с первого места в группе C. Мексиканцы, выступавшие в этом же квартете, заняли третье место и вылетели с турнира.

Дарья Коршунова
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