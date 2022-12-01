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14:33, 1 декабря 2022Наука и техника

В Хакасии сформировали новый полк с «Панцирями-С»

В Хакасии сформировали новый зенитный ракетный полк с ЗРПК «Панцирь-С»

Фото: РИА Новости

Новый полк, оснащенный зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С», сформировали в Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

«Торжественная церемония заступления на боевое дежурство вновь сформированного зенитного ракетного полка состоялась на плацу воинской части в Республике Хакасия. (…) Личный состав воинской части будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне региона», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 21 декабря 2021 года командующий войсками ЦВО Александр Лапин по итогам коллегии Министерства обороны России анонсировал формирование полка в 2022 году.

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения. Комплекс оснащен зенитными автоматами 2А38М и зенитными управляемыми ракетами.

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В октябре индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация начала серийные поставки ЗРПК «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

В сентябре гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, что первый малый ракетный корабль с морской версией ЗРПК «Панцирь-М» сдадут ВМФ России до конца 2022 года.

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Даниил Иринин
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