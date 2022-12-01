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22:35, 1 декабря 2022Экономика

России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть

Oil Price: введение Западом потолка цен на нефть не лишит РФ доходов, а преумножит их

Фото: Pixabay

Обозреватель Oil Price Ирина Слав предсказала России получение выгоды после введения странами Запада потолка цен на нефть. По ее мнению, мера не лишит Москву сырьевых доходов, а преумножит их.

Автор материала напомнила, что российская сторона предупредила о последствиях подобного решения и пообещала прекратить поставки в поддерживающие его страны.

Слав добавила, что потолок цен в 65 долларов за баррель сопоставим с действующими ценами на нефть из России и не окажет существенного влияния на Москву.

Обозреватель полагает, что Европейский союз (ЕС) не сможет договориться об уровне цен, поскольку Польша будет настаивать на его снижении до себестоимости добычи, а Кипр и Греция потребуют защитить морские перевозки и не опускать предельную цену.

«Это означает эмбарго ЕС на российскую нефть, сокращение поставок нефти в ЕС и, как следствие, повышение цен. А более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», — резюмировала автор.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Евросоюз начал обсуждать предложение Еврокомиссии об утверждении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В ЕК полагают, что это может стать компромиссным вариантов для всех участников объединения.

В то же время агентство Reuters узнало, что послы ЕС практически утвердили ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Они ожидают подтверждения Польши, которая настаивала на более низкой отметке.

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Марина Совина
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