России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
Обозреватель Oil Price Ирина Слав предсказала России получение выгоды после введения странами Запада потолка цен на нефть. По ее мнению, мера не лишит Москву сырьевых доходов, а преумножит их.
Автор материала напомнила, что российская сторона предупредила о последствиях подобного решения и пообещала прекратить поставки в поддерживающие его страны.
Слав добавила, что потолок цен в 65 долларов за баррель сопоставим с действующими ценами на нефть из России и не окажет существенного влияния на Москву.
Обозреватель полагает, что Европейский союз (ЕС) не сможет договориться об уровне цен, поскольку Польша будет настаивать на его снижении до себестоимости добычи, а Кипр и Греция потребуют защитить морские перевозки и не опускать предельную цену.
«Это означает эмбарго ЕС на российскую нефть, сокращение поставок нефти в ЕС и, как следствие, повышение цен. А более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», — резюмировала автор.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Евросоюз начал обсуждать предложение Еврокомиссии об утверждении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В ЕК полагают, что это может стать компромиссным вариантов для всех участников объединения.
В то же время агентство Reuters узнало, что послы ЕС практически утвердили ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Они ожидают подтверждения Польши, которая настаивала на более низкой отметке.