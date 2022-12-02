ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS

Подразделения ПВО ВС России получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление одного из командиров подразделения ПВО на Запорожском направлении.

«Сейчас уже свободно работаем по HIMARS... прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — сказал военный.

В декабре РИА Новости со ссылкой на Пентагон сообщило, что Минобороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд армии США и партнеров Вашингтона за рубежом.

В октябре в американской компании Lockheed Martin заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS.