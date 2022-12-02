Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:07, 2 декабря 2022Наука и техника

ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS

Подразделения ПВО ВС России получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS

Фото: Cpl. Brendan Mullin / Globallookpress.com

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление одного из командиров подразделения ПВО на Запорожском направлении.

«Сейчас уже свободно работаем по HIMARS... прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — сказал военный.

В декабре РИА Новости со ссылкой на Пентагон сообщило, что Минобороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд армии США и партнеров Вашингтона за рубежом.

В октябре в американской компании Lockheed Martin заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику
В России стало слишком много официантов
Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят
Лукашенко призвал перестать «менять правила игры»
ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS
В Подмосковье три человека попали под поезд
Стюардесса забралась на шасси самолета в мини-юбке и восхитила подписчиков
Питон попытался проглотить сразу четырех поссумов и потерпел неудачу
В Испании оценили причастность России к рассылке бомб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.