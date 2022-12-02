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13:57, 2 декабря 2022Мир

Консульство Украины в Чехии эвакуировали из-за подозрительной посылки

Консульство Украины в чешском Брно эвакуировали из-за подозрительной посылки

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Сотрудников украинского консульства в чешском городе Брно эвакуировали из-за подозрительной посылки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть», — сообщил журналистам представитель ведомства Давид Халоупка. Он отметил, что предмет напоминает те, что ранее поступили в учреждения в Испании.

По словам Халоупки, из здания консульства эвакуировали шестерых сотрудников. Также полиция эвакуировала несколько соседних зданий, в том числе детский сад.

Ранее в учреждения в Испании были разосланы несколько подозрительных посылок. Первая из них взорвалась в посольстве Украины в Мадриде.

Затем похожие посылки злоумышленники направили в резиденцию премьер-министра страны Педро Санчеса, американское посольство, Министерство обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос в провинции Мадрид. Эти посылки удалось обезвредить.

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Полина Матюхина
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