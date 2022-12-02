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15:12, 2 декабря 2022Бывший СССР

Бывшего президента Киргизии снова удалили из зала суда за пинки

Бывшего президента Киргизии Атамбаева снова удалили из зала суда за пинки по ограждению
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева снова удалили из зала суда в связи с нарушением порядка — он пинал ограждение. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава государства сказал, что у него сильная боль в позвоночнике. При этом его силой привозят на заседания, в которых Атамбаев не хочет участвовать. «Они издеваются», — заявил он, а затем начал пинать ограждение, за которым находился. После этого было приятно решение удалить бывшего президента из зала суда.

1 декабря Атамбаев также был удален с судебного заседания. Причиной стало нарушение порядка — экс-политик наносил удары ногами по стеклу, отделяющему скамью подсудимых. «Я не намерен участвовать в этом цирке», — объявил он. Перед началом заседания Атамбаев сказал о своей уверенности в том, что все уголовные дела рано или поздно прекратят.

Ранее его доставили на скорой помощи в суд для разбирательства по делу об этнических столкновениях между киргизами и узбеками в июне 2010 года. Тогда на юге Киргизии вспыхнули беспорядки, которые не прекращались четыре дня в Ошской и Джалалабадской областях. Жившие много лет по соседству узбеки и киргизы устроили столкновения. Погромщики использовали автоматическое оружие. В результате узбеки оставляли дома и бежали. Узбекистан в те дни принял около 75 тысяч беженцев.

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Кристина Есикова
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