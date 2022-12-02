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15:55, 2 декабря 2022Силовые структуры

Утвержден приговор сыну бывшего премьера Дагестана за убийство студентки МГИМО

Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-премьера Дагестана, осужденному за убийство студентки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным приговор Муртузали Меджидову, осужденногму на 13 лет колонии за убийство студентки МГИМО из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Присяжные единогласно признали сына бывшего премьер-министра Дагестана виновным. Измайловский суд приговорил его к колонии строгого режима.

Студентка МГИМО, уроженка Казахстана Томирис Байсафу, была найдена под окнами института весной 2018 года. Она попала в больницу, где спустя три недели умерла. Следователям так и не удалось допросить ее, однако свидетели произошедшего рассказали, что незадолго до падения Байсафу выясняла отношения со своим парнем — Меджидовым. В связи с этим он попал под подозрение правоохранителей.

Летом 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по этому делу. Меджидова освободили в тот же день в зале суда. Однако позже приговор Никулинского суда, который признал фигуранта невиновным, отменили — дело было направлено на рассмотрение заново в Измайловский суд.

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Екатерина Власова
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