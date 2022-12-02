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07:28, 2 декабря 2022Спорт

Итальянская биатлонистка-чемпионка рассказала о лечении водкой

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Вирер заявила, что лечит недомогания водкой

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Трехкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер рассказала, что лечит недомогания водкой. Ее слова приводит Iltalehti.

«В воскресенье вечером, когда все соревнования заканчиваются, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — заявила спортсменка. Она добавила, что для нее стала шоком температура минус десять градусов в Финляндии на этапе Кубка мира.

30 ноября Вирер пропустила индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за плохого самочувствия. Победу на этой дистанции одержала шведская биатлонистка Ханна Оберг.

В 2018 году Вирер назвала российских любителей биатлона самыми безумными ее фанатами. Итальянка рассказала, что российские болельщики зовут ее замуж, несмотря на то что она уже состоит в браке (30 мая 2015 года она узаконила отношения с техническим менеджером комитета Фонда Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини — прим. «Ленты.ру»).

32-летняя Вирер — трехкратная чемпионка мира по биатлону и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/2019 и 2019/2020. В ее активе также есть три бронзовые медали Олимпийских игр.

Андрей Стрельцов
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