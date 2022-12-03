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07:47, 3 декабря 2022Мир

Россия примет меры в случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Россия нарастит войска на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Россия предпримет меры в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО, нарастив войска на северном направлении. Об этом пишет российский журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Министерством обороны.

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — говорится в материале.

На сегодняшний день принятие Финляндии и Швеции в состав НАТО следует воспринимать как наиболее актуальный вызов, адресованный России, поскольку граница с НАТО увеличится более чем на тысячу километров, а на территории обеих стран могут разместить формирования объединенных вооруженных сил альянса и военную технику, пишет издание. Кроме того, подчеркивают авторы, потенциальное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов повлечет за собой угрозу нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст риски для альянса. Он также указал, что их принятие в альянс обернется «очередным ударом» для общеевропейской системы безопасности.

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Варвара Кузьмина
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