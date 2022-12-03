В Венгрии оценили влияние на Европу потолка цен на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об ущербе для Европы от потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на российскую нефть, которую транспортируют морем, нанесет ущерб экономике Европы. Так влияние решения оценил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Европейский союз вводит предельную цену на нефть. Но Брюсселю пора понять, что подобные меры наносят вред в основном европейской экономике», — говорится в публикации.

По словам министра, необходимо «увеличить количество источников энергии, потому что это приведет к снижению цен». Он добавил, что во время переговоров Венгрия отстаивала свои интересы и добилась освобождения от ограничения цен на сырье.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать такой потолок цен на свою нефть.