Сербы пожаловались на провокацию капитана сборной Швейцарии в матче ЧМ-2022

Сербские СМИ назвали провокацией то, что футболист Швейцарии Джака надел майку Ясари

Сербские СМИ пожаловались на провокацию капитана сборной Швейцарии Гранита Джаки в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Kurir.

После окончания встречи Джака надел футболку своего партнера по команде Ардона Ясари. По мнению журналистов, Джака, являющийся этническим косовским албанцем, отдал дань уважения национальному герою Косова Адему Яшари, который признан в Сербии террористом.

Сборная Швейцарии одержала победу над Сербией со счетом 3:2. В концовке встречи футболисты команд устроили потасовку.

Зачинщиками стали Джака и сербский защитник Никола Миленкович, позднее к ним присоединилось большинство игроков обеих команд.

Благодаря победе над Сербией Швейцария, набрав шесть очков, закрепилась на второй строчке в таблице группы G и прошла в плей-офф. Лидером группы стала Бразилия, опередившая команду по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербия осталась на последнем месте, имея в активе одно очко.