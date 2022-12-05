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16:32, 5 декабря 2022Наука и техника

Российскую «Линзу» впервые представят за рубежом

«Рособоронэкспорт» впервые представит санитарный бронеавтомобиль «Линза» за рубежом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит бронированную медицинскую машину (БММ) «Линза» и бронеавтомобиль «Тайфун» за рубежом — машины покажут на международной выставке Vietnam Defence 2022 в Ханое. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«"Рособоронэкспорт" готов в ходе Vietnam Defence 2022 предложить различные модели защищенных автомобилей типа "Тайфун" и санитарный автомобиль "Линза", а также рассмотреть варианты организации их лицензионного производства на территории стран-партнеров», — отметили в сообщении.

БММ «Линза» создана на базе бронеавтомобиля «Тайфун» К-53949. Машина получила сиденья для экипажа и раненых, а также крепления для размещения носилок. Броневая сталь с керамическими элементами обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 миллиметра и осколков, а большой дорожный просвет и V-образное днище улучшают противоминную защиту. «Линза» может выдержать подрыв устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

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В августе «Рособоронэкспорт» впервые представил экспортную версию десантируемого бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» на форуме «Армия-2022».

В апреле стало известно, что подразделения Центрального военного округа получили бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун». Машины пополнили парк миротворческого соединения.

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Даниил Иринин
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