Умер звезда детского шоу «Улица Сезам» Боб МакГрат

На 91-м году жизни скончался звезда детского шоу «Улица Сезам» Боб МакГрат

На 91-м году жизни скончался американский певец и актер, звезда детского шоу «Улица Сезам» Боб МакГрат. Об этом сообщает The Independent.

Артист умер 4 декабря. О причинах его смерти не сообщается, однако известно, что МакГрат скончался в окружении близких.

«У семьи МакГрат есть печальные новости. Скончался наш отец Боб МакГрат. Он мирно скончался дома, в окружении своей семьи», — написали родственники актера.

МакГрат впервые принял участие в программе «Улица Сезам» в 1969 году, сыграв соседа Боба Джонсона, а покинул шоу спустя 48 лет, в 2017-м. Артист стал исполнителем основной песни программы, а также написал для шоу такие композиции, как People in Your Neighborhood, Sing a Song и If You’re Happy And You Know It.

