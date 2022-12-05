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11:21, 5 декабря 2022Культура

Умер звезда детского шоу «Улица Сезам» Боб МакГрат

На 91-м году жизни скончался звезда детского шоу «Улица Сезам» Боб МакГрат

Фото: IMAGO / Henry McGee / Globallookpress.com

На 91-м году жизни скончался американский певец и актер, звезда детского шоу «Улица Сезам» Боб МакГрат. Об этом сообщает The Independent.

Артист умер 4 декабря. О причинах его смерти не сообщается, однако известно, что МакГрат скончался в окружении близких.

«У семьи МакГрат есть печальные новости. Скончался наш отец Боб МакГрат. Он мирно скончался дома, в окружении своей семьи», — написали родственники актера.

МакГрат впервые принял участие в программе «Улица Сезам» в 1969 году, сыграв соседа Боба Джонсона, а покинул шоу спустя 48 лет, в 2017-м. Артист стал исполнителем основной песни программы, а также написал для шоу такие композиции, как People in Your Neighborhood, Sing a Song и If You’re Happy And You Know It.

Ранее стало известно, что на 84-м году жизни скончался американский актер, исполнивший роль Филиппа Майкла Джерарда в сериале «Твин Пикс», Аль Штробель.

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Анастасия Астахова
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