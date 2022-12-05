Бразилия разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Бразилия разгромила Южную Корею 4:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Единственный мяч корейцев забил полузащитник Пэк Сын Хо. У бразильцев ворота соперников поразили Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Лукас Пакета и Неймар, который вышел на поле впервые после пропуска двух матчей из-за травмы лодыжки. Неймар реализовал пенальти на 13-й минуте игры. Этот гол стал для него 76-м в составе бразильской команды. Рекорд сборной принадлежит трехкратный чемпион мира Пеле, забивший 77 мячей.

Ранее 5 декабря сборная Хорватии обыграла команду Японии в матче 1/8 финала. В основное время голами отметились Дайдзэн Маэда и Иван Перишич. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались Хорватия (3:1). 9 декабря в 22:00 команда сыграет с Бразилией в четвертьфинале.

24 ноября Неймар досрочно покинул поле в матче против Сербии (2:0) из-за растяжения лодыжки. Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь мундиаль.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.