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14:45, 5 декабря 2022Наука и техника

В России создали багги для спецназа

В России создали багги на шасси УАЗ для спецназа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В России разработали багги для спецподразделений. Тактический автомобиль можно транспортировать на внешней подвеске вертолета. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор компании «Арго» Константин Багдасаров на выставке «Вездеходер» в Москве.

«Создали мобильную тактическую платформу для спецслужб. За основу взято шасси УАЗ. Заднюю часть-трансформер можно заменить в течение 5 минут. В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления», — сказал он.

Гендиректор отметил, что для доступности обслуживания машину оснащают линейкой двигателей и трансмиссий с раздаточной коробкой от одного из известных коммерческих поставщиков. Максимальная скорость багги составляет 100 километров в час, а грузоподъемность — 1,5 тонны с возможностью увеличения до 2,5 тонны.

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Военная версия машины лишена дверей. Автомобиль получил крепления для различного оборудования и вооружения. Также возможна установка пневмоподвески, системы централизованной подкачки шин, блокировок и бортовых редукторов.

«В частности, у переднего пассажира откидывается ветровое стекло, чтобы можно было вести огонь по курсу движения из автоматического оружия. Сзади на грузовой платформе можно смонтировать вплоть до ЗУ-23-2 (спаренная зенитная установка калибра 23 миллиметра — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Багдасаров. По его словам, мощности предприятия позволяют производить около 40 машин в месяц. В случае большого заказа производство можно расширить.

В ноябре источник ТАСС сообщил, что российский спецназ применил на Украине бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Машина получила усиленное противопульное и противоосколочное бронирование.

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Даниил Иринин
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