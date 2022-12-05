Во Франции рассказали о хаосе в посольстве при эвакуации дипломатов из Киева

Дипломаты во Франции заявили, что уехали из Киева на «Ноевом ковчеге» после начала СВО

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен бросил своих подчиненных после начала специальной военной операции (СВО), пишет французский журнал Valeurs Actuelles.

Сотрудники разведки и дипломаты на условиях анонимности рассказали журналистам, как шла эвакуация после начала спецоперации. По их словам, в посольстве Франции 24 февраля царили паника и хаос. Около десятка сотрудников ведомства возложили на Этьена де Понсена ответственность за беспорядочное руководство в момент кризиса. По их данным, за неделю до начала СВО на Украине он не захотел предупреждать МИД Франции о возможной эвакуации, чтобы не делать «самосбывающихся пророчеств».

«Мы отказывались верить американцам. Так что подготовка французского персонала к эвакуации была практически на нулевом уровне», — указал один из источников издания. Другой отметил, что в посольстве оставались около 50 сотрудников, лишь половина из которых была французами. «У нас было три душа на полсотни потеющих тел, мы спали на полу и питались очень экономно», — подчеркнул еще один дипломат. «Это было похоже на Ноев ковчег», — назвал ситуацию его коллега.

Когда началась эвакуация, власти Киева не были уведомлены и дипломаты попали под перекрестный огонь, когда уезжали, пишет автор.

В апреле посольство Французской Республики на Украине вернулось из Львова в Киев и возобновило свою работу.