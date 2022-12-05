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04:38, 5 декабря 2022Мир

Во Франции рассказали о хаосе в посольстве при эвакуации дипломатов из Киева

Дипломаты во Франции заявили, что уехали из Киева на «Ноевом ковчеге» после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен бросил своих подчиненных после начала специальной военной операции (СВО), пишет французский журнал Valeurs Actuelles.

Сотрудники разведки и дипломаты на условиях анонимности рассказали журналистам, как шла эвакуация после начала спецоперации. По их словам, в посольстве Франции 24 февраля царили паника и хаос. Около десятка сотрудников ведомства возложили на Этьена де Понсена ответственность за беспорядочное руководство в момент кризиса. По их данным, за неделю до начала СВО на Украине он не захотел предупреждать МИД Франции о возможной эвакуации, чтобы не делать «самосбывающихся пророчеств».

«Мы отказывались верить американцам. Так что подготовка французского персонала к эвакуации была практически на нулевом уровне», — указал один из источников издания. Другой отметил, что в посольстве оставались около 50 сотрудников, лишь половина из которых была французами. «У нас было три душа на полсотни потеющих тел, мы спали на полу и питались очень экономно», — подчеркнул еще один дипломат. «Это было похоже на Ноев ковчег», — назвал ситуацию его коллега.

Когда началась эвакуация, власти Киева не были уведомлены и дипломаты попали под перекрестный огонь, когда уезжали, пишет автор.

В апреле посольство Французской Республики на Украине вернулось из Львова в Киев и возобновило свою работу.

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Марина Совина
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