Неизвестные открыли огонь по электрическим подстанциям в США

ФБР расследует атаку на две электрические подстанции в США

В Северной Каролине введен комендантский час из-за нападения на электрические подстанции, пишет Reuters.

В американском штате Северная Каролина ФБР расследует инцидент, связанный с массовым отключением электроэнергии. Как уточнили рабочие Duke Energy, в воскресенье, 4 декабря, неизвестные открыли огонь по двум электрическим подстанциям, что вызвало перебои. По мнению властей, это была спланированная и целенаправленная атака. Шериф округа Мур Ронни Филдс сообщил, что мотив причинения ущерба пока неясен.

Жители центрального округа Северной Каролины вынуждены проводить второй день без электричества в холодную погоду, подчеркнули журналисты. Социальные учреждения в понедельник будут закрыты. Сейчас на месте работает аварийная бригада.

«ФБР расследует умышленное повреждение объектов электроэнергетики в округе Мур», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее Bloomberg писало, что промышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество из-за растущих цен на энергоносители.

