В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua»: в Харькове произошли мощные взрывы

В Харькове произошли мощные взрывы. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в сообщении. К настоящему моменту подробности случившегося не приводятся.

Днем 5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких городах страны сообщалось о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. В частности, удары пришлись по Винницкой, Кировоградской, Черкасской областям Украины. Кроме того, многочисленные взрывы произошли на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области.