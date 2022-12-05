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16:31, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua»: в Харькове произошли мощные взрывы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове произошли мощные взрывы. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в сообщении. К настоящему моменту подробности случившегося не приводятся.

Днем 5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких городах страны сообщалось о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. В частности, удары пришлись по Винницкой, Кировоградской, Черкасской областям Украины. Кроме того, многочисленные взрывы произошли на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области.

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Варвара Кошечкина
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